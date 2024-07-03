Alman televizyonlarında Türkiye maçına yoğun ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Avusturya ile oynadığı son 16 turu maçı, Almanya'da da yoğun şekilde izlendi.

UEFA kuralı gereği, bir ülkede birden fazla yayıncının olabildiği turnuvada, ev sahibi Almanya'da 3 yayıncı bulunuyor.

Almanya'da yayın hakkı bulunan özel TV kanalı, son 16 turundaki hakkını Türkiye - Avusturya maçından yana kullandı.

Söz konusu kanal, Ay-Yıldızlıların turnuvada sergilediği performans ve Almanya'da yaşayan Türk sayısının fazlalığı sebebiyle özellikle Türkiye maçını yayınlamak istedi. Böylelikle Milliler'in son 16 turu mücadelesi şifreli olarak özel kanalda yayınlandı.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ VARDI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı mağlup etti. Dünya basını, Türkiye'nin zaferine geniş yer verdi, futbolcuları övdü.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçı." yorumunu yaptı.

Son saniyedeki kurtarışıyla milyonları sevindiren kaleci Mert Günok için "Kahraman" başlığı atıldı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Demiral abarttı: Avusturya'ya karşı çift gol, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde" manşetini attı.

Karşılaşmanın yıldızı Merih Demiral için, "Bir dev." yorumu yapıldı.

Kıbrıs Gazetesi, spor sayfasında "Muhteşemsin Türkiye'm" başlığını attı.

Maç sonrası Avrupa'da, Türkiye'de ve KKTC'deki büyük sevinç gösterileri haberde yer aldı.

BİZİM ÇOCUKLAR ÇEYREK FİNALDE

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Millilerin sıradaki rakibi Hollanda…

Maça fırtına gibi başlayan Ay-yıldızlı ekibimiz, 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Merih'in Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada bir kez daha çıkan Merih, Arda'nın kullandığı köşe atışına iyi yükseldi ve kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Kalecimiz Mert Günok, 90+4'te yaptığı kurtarışla Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

Maçı A Milli Takımımız 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.