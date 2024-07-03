Çılgın Türkler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu: 1-2. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 25'te Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

MERT GÜNOK DEVLEŞTİ

51'de Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi. 59'da Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2. 66'da Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

90+5'te sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi. Müsabaka 2-1 bitti.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

A Milli Futbol Takımımız, maçın henüz 57. saniyesinde Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmadan seken topu kale ağzından yaptığı vuruşla filelere gönderen Merih aynı zamanda tarihe geçti. Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en erken golünü atan Merih, Burak Yılmaz'ın EURO

2016'daki rekorunu kırdı. Bu gol aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken ikinci golü de oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıkması tüm ülkeyi sevince boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri ilk kutlayan kişi oldu. Başkan Erdoğan önceki galibiyetlerimizde olduğu gibi millilerimizi telefonla arayarak kutladı. Erdoğan, oynadıkları futbol ve çeyrek final için ay-yıldızlıları kutladı ve yarı final için söz aldı.

MERT GÜNOK'TAN TURU GETİREN KURTARIŞ

A Milli Futbol Takımımızın kalecisi Mert Günok performansıyla göz kamaştırdı. Milli yıldızımız, 90+5. dakikada yaptığı kurtarışla organizasyonun en kritik golünü çıkardı ve belki de ay-yıldızlılara turu getiren isim oldu.

TARAFTARLARDAN MİLLİLERİMİZE BÜYÜK DESTEK

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynadığı maça vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, yaklaşık iki kilometrelik yolu kortej eşliğinde yürüyerek stada gitti. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Maç sırasında taraftarlarımızdan millilerimize büyük bir destek vardı. Grup maçlarında olduğu gibi tribünde çoğunluğu elinde bulunduran vatandaşlarımız, ay-yıldızlılara müthiş bir destek verdi.