Paris’i fethedecekler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nin Olimpik Branşlar Sağlık Sponsorluğunu üstlendiği Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcuları İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil Paris 2024 Paris Olimpiyatları öncesi bir araya geldi. İEÜ Medical Point Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında milli sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi toplantıya katıldı.

MİLLİ YILDIZLAR İNANÇLI

Olimpik milli sporculardan İbrahim Çolak, "Buraya kadar pek çok hedefimizi gerçekleştirdik. Olimpiyat madalyası kazanmaya çok yakınız. Tecrübeler edindik, çalışmalarımızı birleştirerek daha iyi başarılara imza atacağız" dedi. Ahmet Önder, "Arkamızda büyük bir emek var. Türk cimnastiği adına yeni başarılar alacağız. Gözünüz arkada kalmasın biz elimizden geleni yapacağız" derken Adem Asil de, "Olimpiyata gitmek her sporcunun en büyük hedefi. İyi bir başarı elde etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

CİMNASTİKÇİLERE TAM DESTEK GELDİ

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'e, Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar dilerken, onların bu zorlu yolda gösterdikleri azim ve kararlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, "Medical Point Ailesi ile yaptığımız işbirliğini çok önemsiyoruz. Bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" derken, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ise, "İzmir için bu olimpiyatlara katılmak büyük gurur" ifadelerini kullandı.