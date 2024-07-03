Tire Futbol’a 35’lik orta saha

3. Lig'in yeni İzmir temsilcisi Tire FK, önemli bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İkinci Lig ekibi Mersin İdman Yurdu forması giyen orta saha oyuncusu Yasin Elmas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 35 yaşındaki orta saha, geçen sezon Mersin ekibinde 33 karşılaşmaya çıkmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

YENİ TAKVİYELER DE YOLDA

Yasin'in formasını giydiği Mersin ekibi sezonu Play- Off hattında tamamlamış, 1. Tur'da Bucaspor 1928'i geçtikten sonra, 2. Tur'da 1461 Trabzon'a elenmişti. Tire FK'nın transferlere bu hafta hız vereceği ve yeni takviyelerini bir bir açıklayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı Tire temsilcisi iç transferde son olarak Mert Danışmaz'la sözleşme yenilemişti.