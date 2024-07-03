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Haberler Spor Tire Futbol’a 35’lik orta saha

Tire Futbol’a 35’lik orta saha

3. Lig’in yeni ekibi Mersin İY’de forma giyen Yasin Elmas’ı aldı

NADİR UYSAL
Tire Futbol’a 35’lik orta saha

3. Lig'in yeni İzmir temsilcisi Tire FK, önemli bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İkinci Lig ekibi Mersin İdman Yurdu forması giyen orta saha oyuncusu Yasin Elmas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 35 yaşındaki orta saha, geçen sezon Mersin ekibinde 33 karşılaşmaya çıkmış, 2 kez ağları havalandırmıştı.

YENİ TAKVİYELER DE YOLDA

Yasin'in formasını giydiği Mersin ekibi sezonu Play- Off hattında tamamlamış, 1. Tur'da Bucaspor 1928'i geçtikten sonra, 2. Tur'da 1461 Trabzon'a elenmişti. Tire FK'nın transferlere bu hafta hız vereceği ve yeni takviyelerini bir bir açıklayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı Tire temsilcisi iç transferde son olarak Mert Danışmaz'la sözleşme yenilemişti.

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