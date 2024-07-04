Dünya bizi konuştu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlıların bu zaferi dış basında büyük ses getirdi. Müsabakanın bitiş düdüğüyle beraber dış basında kaleci Mert Günok ve iki golün altına imzasını atan Merih Demiral manşetleri süsledi.

Milli zaferin dış basındaki yankıları şu ifadelerle dile getirildi: The Guardian, "Demiral'in iki golü Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı" ifadelerini kullandı. İngiliz Sky Sports sitesinin haberinde, "Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son dakikalardaki harika kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı" denildi. İtalyan yayın organı La gazzetta dello Sport da "Demiral abarttı: Avusturya'ya karşı iki gol, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde" manşetini attı.

DEMİRAL MANŞETLERİ SÜSLEDİ

İspanyolların ünlü Marca gazetesi de "Demiral, Türkiye'nin şampiyon olmasını sağlayacak iki gol attı" dedi. Almanya merkezli Bild gazetesi ise maç sonrası zafer kutlamalarından görüntüler paylaşarak, "Binlerce Türk taraftar Avusturya'ya karşı kazanılan zaferi kutluyor" ifadelerini kullandı. Hollanda gazetesi De Telegraaf yaptığı haberde, "Milli marşlar henüz bitmemişti ki top ağlarla buluştu. Merih Demiral sadece bir dakika içinde Avusturya savunmasının yaptığı bir hatadan yararlandı" dedi.

Fransız gazetesi Le Monde de "Red Bull Arena'nın havasında dolaşan intikam (Avusturya 6-1 kazanmıştı) kokusu çok hızlı bir şekilde Avusturyalıların burunlarına ulaştı. Merih Demiral, ceza sahasındaki karambolden yararlandı" görüşlerini paylaştı.

YÜZYILIN EN İYİ KURTARIŞI

MİLLİ kalecimiz Mert Günok, Avusturya karşısındaki performansı ve son saniyelerde çıkardığı topla gündem oldu. Günok, sık sık eski İngiliz kaleci Gordon Banks ile karşılaştırıldı. BBC Radyo 5'te maçı yorumlayan Matthew Upson da "Bu bir Gordon Banks anı. İnanılmaz." dedi. Gordon Banks'in 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin vuruşunu çelmesi "yüzyılın kurtarışı" olarak nitelendiriliyor. Kafa vuruşunu yapan 24 yaşındaki Baumgartner ise "Hayatımda gördüğüm en iyi kurtarış." yorumunu yaptı.

GORDON BANKS BENZETMESİ

BBC, Mert Günok'un son dakikadaki kurtarışıyla ilgili olarak, "Bu, Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışlarından biri miydi?" dedi. ESPN ise İngiliz file bekçisi Gordon Banks'e atıfta bulunarak, "Türkiye'nin 'Gordon Banks' kurtarışı Avusturya'yı şaşkına çevirdi" paylaşımını yaptı.