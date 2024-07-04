Göz-Göz yenilendi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol Takımı transferde gaza bastı. Yeni sezon için ilk hamlesini takımın başına Şahin Ateşdağlı'yı getirerek yapan sarı-kırmızılılar, takviye çalışmaları kapsamında da 5 isme imza attırdı. Kadrosunu geçtiğimiz haftalarda uzun forvet pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki Mustafa Erdoğan ve 20 yaşındaki Baran Yurduşen ile oyun kurucular 27 yaşındaki Umut Geçen ve 25 yaşındaki Can Urşan'la güçlendiren İzmir ekibi son olarak Karşıyaka Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki forvet Ali Umut Aydın 1 yıllığına renklerine bağladı.

TEKNİK HEYET BELLİ OLDU

Takviye çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik heyet de belli oldu. A takımın yeni menajeri, son olarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bornova Belediyesi Karşıyaka'da takım menajerliği görevinde bulunan Ecem Havle olurken, A takım yardımcı antrenörlüğü pozisyonuna ise son olarak 2. Lig ekibi İstanbul Efendileri'nde görev yapan Hakan Demirci getirildi.