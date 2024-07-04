Kırkpınar şöleni başlıyor

TARİHİ Kırkpınar Güreşleri'nin 663'üncüsü bu yıl format değişikliğiyle erken başlıyor.

Normalde cuma günü başlayan güreşler, eleme müsabakaları nedeniyle perşembe gününden itibaren gerçekleştirilecek. Lig kapsamında düzenlenen güreşlerde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı aldı. Son 8 başpehlivan ise ön elemeler sonunda belli olacak. İlk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci, üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturdu.

KURA FORMATI DA BELLİ

Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak. Bu turun galipleri, ikinci turda da dördüncü torbaya girecek. Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba ile ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekilecek. Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde lig sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada kendisine yer bulacak. Elemelerin tamamlanmasının ardından 5 Temmuz Cuma günü organizasyon minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boyundaki mücadelelerle devam edecek. Cuma günü aynı zamanda güreşlerin kültürel seremonileri de gerçekleştirilecek.

BAŞKAN KARŞILAYACAK

Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından karşılanacak.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Tören daha sonra Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek. Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak. Resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Son başpehlivan Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp, resmi geçit töreni tertip edilecek

BAŞPEHLİVAN GÜREŞLERİ CUMARTESİ GÜNÜ

Eleme turundan katılım hakkı elde eden güreşçiler ile direkt katılım sağlayıp dördüncü torbada yer alan başpehlivanların katılacağı ilk tur Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek. Cumartesi günü başpehlivanlık 2. ve 3. tur güreşleri de yapılacak. Aynı gün diğer boyların müsabakaları sürecek. Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlerde 852 pehlivan er meydanına çıkacak.

ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE ÇOK SAYIDA ÖDÜL VAR

Türkiye'nin başpehlivanı unvanını alacak şampiyona 550 bin lira, ikinciye 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verilecek. Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincilerine de 5 bin lira ödül verilecek. En iyi peşrevle tribünleri coşturacak pehlivana da 10 bin lira ödül var.