"Bu havayla kupayı alırız"

A Milli Futbol Takımı'nda 2013 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan, teknik direktörlüğünü üstlendiği Galatasaray'la 3 kupa kazanan, Akhisarspor'un Süper Lig'e yükselmesinde ve kalıcı olmasında başrol oynayan teknik adam Hamza Hamzaoğlu ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2024'deki durumuyla ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

Millilerin gruplardaki tedirginliği üzerinden attığını ve turnuva havasına girdiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Avusturya turnuvadaki sürprizlerimden biriydi. Yarı finali görür diye düşünüyordum. Bize karşı sahaya çıktıklarında kalitesinden korktuklarını gördüm ve kendi oyunlarını oynayamadılar. Tabii erken golü bulmamız, Montella'nın maç planının işlemesinde elini rahatlattı. Milli Takımımız şu an her şeyi yapabilecek kapasitede. Bu havayla final oynayıp kupayı alabiliriz. Olmadık bir hata yapıp elenebiliriz de. Ama 1. düşüncem daha ağır basıyor" dedi.

Hollanda karşılaşması öncesi iki takımın da analizini yapan Hamzaoğlu, "Avusturya daha organize bir takım ancak Hollandalıların avantajı yetenekli oyuncularının fazla olması. Yine de bir Fransa, İspanya, Almanya ayarında değiller. Romanya karşılaşmasını izledim. Oturmuş bir kadroya sahipler. Elbette bizi zorlayacaklar. Rumenler aslında 1-0 yenikken yaptığı 3 değişiklikle maçı kaybetti. Romanya bizim kadar dirayetli bir takım değil. Hollanda'nın her hamlesine cevap verecek yetenekte bir kadromuz var. Her şeyden önemlisi yakaladığımız bu motivasyonla öncelikli hedefimizi gerçekleştirip yarı finale çıkacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

MONTELLA'YA DESTEK ÇIKTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın bir strateji geliştirdiğini ve başarılı olduğunu ifade eden Hamza Hamzaoğlu, "Kendisini tebrik etmek lazım. Kamuoyu tarafından yoğun baskıya maruz kaldı.Ama baskıyı iyi kaldırdı. Portekiz maçındaki stratejisini haksız bulmadım. Kamuoyunun ortalığı kasıp kavurmasının sebebi yoktu. O karşılaşmayı yok saymış ve Çekya'yı hedef almış. Yedeğe çektiği isimler oldu. Hatta Hakan Çalhanoğlu'nu sahada dinlendirdi. Montella'ya güveniyorum. Adana Demirspor'daki futbol anlayışını da kendime benzetirdim. Şu dönemde stresi, baskıyı da çok güzel yönetti" dedi.

DEV MAÇIN HAKEMİ FRANSIZ CLEMENT TURPİN

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında yarın Hollanda ile oynayacağı karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer oldu. Öte yandan maçın VAR hakemi ise yine Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard olacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

TFF'DEN 2 MAÇ CEZA İDDİASINA YALANLAMA

Avusturya maçının sonunda yaptığı bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılırken Almanya'nın önde gelen basın organlarından Bild, Merih'in 2 maç men cezasına çarptırıldığını öne sürdü. Bu iddiaya TFF'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha (bugün) kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi. Nihai karar Hollanda maçından önce verilecek.