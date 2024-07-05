Manisa FK’da yüksek gerilim

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek arasında uzun süredir devam eden tesis sorunu devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularının Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkartıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Manisa FK açıklamasında Manisa BŞB Başkanı Ferdi Zeyrek'in bu hamleyle akademide oynayan, milli takıma kadar yükselen sporcuları hayal kırıklığına uğrattığı vurgulanırken, "31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce sokaklarda akademi futbolcularımıza sahip çıkacağını, onları mağdur etmeyeceğini ifade eden Zeyrek'in, Manisa Futbol Kulübü'nü, Manisa Futbol Kulübü sporcularını, sporcu ailelerini ve personelini yıldırmaya çalışan bu tavrını büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOLA ZARAR VERİYOR"

BU girişimlerin Manisa futboluna zarar verdiği kaydedilirken, "Türk futboluna sayısız futbolcu yetiştiren, milli takımlara futbolcu gönderen, Manisa şehrini 1'inci Lig'de yıllardır temsil eden kulübümüze yönelik bu girişimler ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FERDİ ZEYREK CEVAP VERDİ

Manisa Futbol Kulübü'nün açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt veren Manisa BŞB Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa FK adlı özel şirketin şahsımı ve belediyemizi hedef alan, altyapıdaki çocuklarımızın arkasına saklanarak mağdur edebiyatına varan açıklamalarını hayretle takip ediyorum. Manisa FK'nın adeta çöktüğü tesislerimizin kira sözleşmesini mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızda tüm partilerimizin oylarıyla iptal ettik. Altyapıdaki çocuklar bizim emanetimizdir. Manisaspor alt yapısında devam edebilirler" dedi.