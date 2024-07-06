TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'dan giden gidene. Önceki gün sağ bek Erdem Gökçe, Bilal Ceylan, stoper Erdinç Çepoğlu, sol bek Emir Koldere, ön libero Barış Sağır, orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve santrfor Fatih Taşdelen ile yollarını ayırdığını açıklayan KSK dün de üç isimle vedalaştı. İki günde toplam 10 futbolcuyla yollarını ayıran İzmir temsilcisinde son olarak kadroda düşünülmeyen kaleci Haydar Yılmaz, sağ bek sol kanat Şeref Özcan ve forvet arkası Mehmet Alaeddinoğlu veda etti. Yönetim kadroda büyük değişime giderken, ayrılıkların devam edebileceği belirtildi.