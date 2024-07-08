Cengiz transferi ağzından kaçırdı

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampta sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, FB TV'ye verdiği röportajda transferi ağzından kaçırdı. "En çok kulüp bazında profesyonel futbolcu olarak kimle forma giydiğini biliyor musun?" sorusu üzerine, "Çağlar ve Dzeko" yanıtını veren Ünder'e muhabir "Zirvede ilk 3'te 2 isim var" dedi. Cengiz Ünder, "Bir kişi daha mı söyleyeceğiz?" diye sordu. Muhabir ise "Yok, bir kişi daha söylemene gerek yok. Bir isim daha vardı sanıyorum yine o da Roma döneminden. Onunla ilgili bir içeriğimiz olacak. Onu ilerleyen günlere saklayalım" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder ise "O zaman onunla Marsilya'da da oynadım" dedi ve "Pau Lo..." derken muhabir "İsim verme, isim verme" diyerek müdahale etti. Böylelikle Fenerbahçe'nin Marsilya'dan Pau Lopez ile anlaştığı anlaşıldı. Milli futbolcu, bu dönemlerde hem Roma'da hem de Marsilya'da Pau Lopez ile takım arkadaşlığı yaptı. Pau Lopez, 2019'da Roma'ya gelmişti ve 2022'de Marsilya'ya transfer olmuştu.