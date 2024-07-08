Karşıyaka’nın Harun planı

Geçtiğimiz hafta içinde 10 futbolcusu ile yolları ayıran 3. Lig ekibi Karşıyaka eski oyuncusu Harun Atalay'ı transfer etmeyi planlıyor. Son olarak Adana 1954 ile 3. Lig şampiyonluğuna ulaşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer döneminde Metin Peker'den sonra yuvaya dönen 2. futbolcu olabilir. 3. Lig'de belli bir sayıda altyapı oyuncu bulundurma kuralına da uymak isteyen KSK, özkaynak çıkışlı Harun'u kadrosuna katarak kadro esnekliğini yakalamayı planlıyor.

CEYHUN ISRARI DEVAM EDİYOR

Harun da Karşıyaka'ya yeniden dönmek istiyor. Karşıyaka altyapısından çıkan 1996 doğumlu futbolcu, 7 sezonda 113 kez yeşil-kırmızılı formayı terletti. Ardından 2021-22 sezonunun devre arasında 68 Aksaray Belediyespor, 2022-23'te Fatsa Belediyespor'da görev alan Harun, geçen sezon Adana 1954'te 25 müsabakada 3 gol atıp takımının üst lige çıkmasında yardımcı oldu. Karşıyaka, Altay'da top koşturan Ceyhun Gülselam'la ilgili girişimlerini sürdürüyor.