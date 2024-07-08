Kırkpınar’da Başpehlivan Zeybek oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün oynanan çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla sona erdi. Finalde 2023 yılının şampiyon Yusuf Can Zeybek, 2022'nin şampiyonu Mustafa Taş'la karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede Yusuf Can Zeybek puanlamada kazanarak rakibine üstünlük sağladı ve başpehlivan oldu.

Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivanı oldu. Mustafa Taş yarı finalde Serhat Gökmen'i mağlup ederken Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan'a karşı kazanarak finale yükselmişti.

AĞALIK İHALESİNİ ÖZÜNLÜ KAZANDI

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesi yapıldı. 15 yıldır Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim dönemi sona erdi. İhaleyi 34 milyon 571 bin 952 liralık rekor bedelle iş insanı Ufuk Özünlü kazandı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodensef katıldı. Ağa adayları çeşitli teklifler sunarken, Ağa Selim diğer ağa Ufuk Özünlü için çekilme kararı aldı. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 TL bedelle Ufuk Özünlü kazandı. Özünlü, er meydanında davul zurna eşliğinde seyircileri selamladı.

ER MEYDANINA HAYRAN KALDI

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar'a hayran kaldığını ve hayalinin bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmak olduğunu söyledi. Yunanistan'da minder ve yağlı güreş yaptığını belirten Samarcidis, "Yunanistan'da geçen hafta yapılan güreşlerde şampiyon oldum. 12 yaşından beri güreşle ilgileniyorum. Türkiye'de çok büyük güreşler olduğunu anlatıyorlardı. Bu kadar büyük ve güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi pehlivanlar var, süper bir atmosfer var. Her zaman geleceğim. İmkanım olsa Kırkpınar'da güreşmek isterim. Her pehlivanın rüyası Kırkpınar'da güreşmektir" şeklinde konuştu.