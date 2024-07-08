Tugay Adamcıl Muğlaspor’da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında bir isim daha renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonda 3. Lig Aydın temsilcilerinden Efeler 09 SFK forması giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tugay Adamcıl'ı kadrosuna kattı. Geride bıraktığımız sezonda Efeler formasıyla 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 8 gol kaydetti. Yeni transfer Tugay Adamcıl, resmi imzayı kulüp tesislerinde attı. Futbolculuk kariyerinde 1. Lig'de 21, 2. Lig'de 177, 3. Lig'de 87 ve Türkiye Kupası'nda 12 maça çıkan Tugay, toplamda 37 gol kaydetti.