Almanlar maç tekrarı istiyor

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek çeyrek finalde elenen Almanya'da taraftarların hakeme olan öfkesi dinmiyor. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Almanların penaltı beklediği pozisyonda devam kararı veren hakem Anthony Taylor, İspanya'nın attığı gol öncesinde de Almanya lehine verilmesi gereken bir faulü görmezden gelmekle suçlandı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, hakemin bu hatalarının oyunun bütünlüğünü bozduğunu ve bu nedenle maçın tekrarlanması gerektiğini belirtti. Bu talebin UEFA'ya resmi olarak iletildiği ve federasyonun yanıtının beklendiği öğrenildi. Öte yandan konuyla ilgili bir Alman taraftarın maçın tekrarlanması yönünde başlattığı imza kampanyasına da 250 binden fazla imza toplandı.