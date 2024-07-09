Bu daha fragman

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Turnuvada asıl hedeflerinin final oynamak olduğunu söyleyen Tosun, "Yüksek heyecan yaşadık. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz öyle bir hedef koymuştuk. Bizim takımın da gücü vardı final oynamaya ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgiye uğradık. Ama tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz ve gençlere ümit olduğumuz için mutluyuz. Yorulduk, uzun bir sezon oldu. Şimdi tatil zamanı. Ondan sonra çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

2026 DAHA GÜZEL OLACAK

MİLLİ takımın genç ve yetenekli bir jenerasyonunun olduğunu aktaran Cenk Tosun, "İnşallah bir sonraki turnuvada, 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip, o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı. İnşallah bizim gençlerimiz orada 2026'da daha güzel işler yapacaktır" şeklinde konuştu. Milli kaleci Uğurcan Çakır da, "Finalde olmak isterdik. Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize. İnşallah bugünlerden ders çıkartıp ileriye daha güvenle bakacağız" dedi.

MİLLİ TAKIM TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, Hannover'den kalkan uçak ile İstanbul'a döndü. Milli takımı taşıyan uçak saat 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanındaki vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.