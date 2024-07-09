Muğlaspor’a şampiyon stoper

TFF 3. Lig 2. Grup yeni ekiplerinden Ege temsilcisi Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında deneyimli savunma oyuncusu Mehmet Eksik'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon Elazığspor forması giyen ve takımıyla şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki defans oyuncusunu renklerine bağlandı. Elazığspor formasıyla 24 maça çıkan deneyimli futbolcu, takımının elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Futbol kariyerine Konya Yolspor'da başlayan Mehmet, Batman Petrol, Karaköprü Bld, Pazarspor, Kırşehir Bld, Erokspor, Hacettepe, Muş 1984 ve Elazığspor formalarını giydi