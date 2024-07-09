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Haberler Spor Sultanlar’ın kadrosu açıklandı

Sultanlar’ın kadrosu açıklandı

HABER MERKEZİ
Sultanlar’ın kadrosu açıklandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı. Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin. Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu. Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç. Pasör Çaprazı: Melissa Vargas. Libero: Gizem Örge. +1 Oyuncu: Beyza Arıcı.

İLK MAÇ 29 TEMMUZ'DA

Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde: 29 Temmuz Pazartesi: 10.00 Türkiye- Hollanda, 1 Ağustos 2024 Perşembe: 10.00 Türkiye- Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos 2024 Pazar: 10.00 Türkiye-İtalya.

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