Balıkesirspor ayağa kalkacak

TFF 3. Lig'in köklü ekiplerinden Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna oturan Levent Eriş, hedefleriyle, transfer süreciyle ve takıma yeni katılacak isimlerle ilgili Yeni Asır'a çok önemli açıklamalar yaptı. Hedeflerinin Bal-Kes'i tekrar ayağı kaldırmak olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Tek isteğim Balıkesirspor'la şampiyonluk yaşamak ve en hızlı şekilde 3. Lig'den adım adım 1. Lig'e yükselmek" ifadelerini kullandı.

"BAŞARI İSTEĞİM VAR"

1. Lig'den teklifler almasına rağmen Balıkesirpor ile anlaştığını belirten Eriş, "Balıkesir köklü bir camia. Taraftarın Süper Lig özlemi var. Başarıya aç olmamız, tekrar yukarıyı yakalamak istememiz, yönetimin bu konuda oldukça istekli olması kırmızı-beyazlıları tercih etmemde en önemli etken oldu. 1. Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktörüm. Kariyer beklentim yok, başarı isteğim var" dedi.

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, transfere ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Eriş, "Doğru oyuncuyu, doğru paralara getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizin dinamiklerinden güç alıp geçmişte yaşadığımız başarıların özgüveniyle sezon sonu gülen taraf olmak istiyoruz. İç transferde kalmasını düşündüğümüz isimlerle anlaştık. Dış transfere ağırlık vererek hem genç, hem de kısa vadede bizi şampiyonluğa götürecek ve orta ve uzun vadede yararlanacağımız futbolcularla görüşme halindeyiz. 11-12 oyuncu almak zorundayız" diye konuştu.