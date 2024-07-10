Bodrum FK’ya genç yıldız

TRANSFER döneminde genç isimlere yönelen Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yine potansiyelli bir ismin peşine düştü. Yeşilbeyazlılar, U19 Ligi'nde Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Recai Efe Kaygusuz ile ilgileniyor. Ege ekibinin oyuncu izleme komitesinin radarına takılan oyuncu için bordo-mavili ekibe teklif iletileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon U19 takımı ile çıktığı 18 maçta 1 gol, 2 de asistle oynayan Efe, Karadeniz ekibinin U14, U16 ve U17 takımlarında da görev aldı. Ege ekibine ayrıca menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'den ayrılan Umut Nayir ve Serdar Dursun'un önerildiği öğrenilirken, transfer ihtimalinin oldukça zor olduğu gelen bilgiler arasında.

KORAY GÖZDEN ÇIKARILDI

BODRUM FK'nın geçen sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'ne, ikinci devresinde Sakaryaspor'a kiraladığı 2000 doğumlu forvet Koray Kılınç'ın Düzce kampına katılmadığı ve takımdan ayrılacağı ifade edildi.