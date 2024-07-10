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Haberler Spor KSK’de Kaygusuz dönemi

KSK’de Kaygusuz dönemi

HABER MERKEZİ
KSK’de Kaygusuz dönemi
Karşıyaka voleybol şubesinde Yıldız, Genç ve 2. Lig takım antrenörlüğü görevine Alper Kemal Kaygusuz getirildi. Kaygusuz, aynı zamanda U19 Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapıyor. 1983 doğumlu çalıştırıcı kariyerinde Işıkkent SK, Rota Koleji, Fethiye Bahçeşehir Koleji, Bergama Belediyesi GSK, Yaşar Üniversitesi ve Kapaklı Site Spor takımlarını çalıştırdı. Öte yandan yeşil-kırmızılılarda A takım yardımcı antrenörlüğü görevine Gökay Özşahan ve Ali İhsan Odabaşı'nın getirildiği açıklandı. Gökay Özşahan geçen sezon İzmir ekibinin 2. Lig takımında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
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