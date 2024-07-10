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Muğlaspor’dan imza şov

Yeşil-beyazlılar Karşıyaka’dan forvet Fatih Taşdelen ve Aydın Yıldızspor’dan Arda Bilmez’i renklerine bağladı

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’dan imza şov
TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Muğlaspor, transferde peş peşe imzaları attırdı. Yeşil-beyazlılar Karşıyaka'dan 28 yaşındaki forvet Fatih Taşdelen ile Aydın Yıldızspor'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Bilmez'i renklerine bağladı. Kaf- Kaf'ta 2.5 sezon forma giyen ve 74 maça çıkan Fatih, 33 gol kaydetti. Vefaspor ve Galatasaray altyapısında futbola başlayan deneyimli golcü, Eyüpspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld, Osmaniyespor, Yomraspor formalarını da terletti. Başkan Menaf Kıyanç, genç Arda'yı ise geçtiğimiz sezon yakından takip ettiklerini belirtti ve kulübe kazandırdıklarını dile getirdi.
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