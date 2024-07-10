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Haberler Spor Real Madrid'te forma numaraları değişti: Arda Güler'in yeni numarası belli oldu!

Real Madrid'te forma numaraları değişti: Arda Güler'in yeni numarası belli oldu!

İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

İHA
Real Madrid’te forma numaraları değişti: Arda Güler’in yeni numarası belli oldu!

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.

Real Madrid'in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

* Eduardo Camavinga: 6

* Federico Valverde: 8

* Aurelien Tchouameni: 14

* Arda Güler: 15

* Jesus Vallejo: 18

* Kylian Mbappe: 9

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