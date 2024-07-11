Bal-Kes son sürat

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Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Artun Akçakın, Bahattin Köse ve Muhammed Emin Sarıkaya’yı istediklerini açıkladı

LEVENT ARIÖZ
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Levent Eriş yönetiminde şampiyonluk için kolları sıvayan Balıkesirspor transfer listesini oluşturdu. Kırmızıbeyazlıların yaklaşık 11-12 transfer yaparak kadrosunu sil baştan değiştirmesi bekleniyor. Geçen sezondan kalan oyuncuların çoğunun sözleşmesi bitip takımdan ayrılırken, teknik direktör Levent Eriş, özellikle forvet transferine önem veriyor. Eriş'in listesinde İskenderunspor'dan Artun Akçakın, Elazığspor'dan Bahattin Köse ve Ümraniyespor'dan Muhammed Emin Sarıkaya yer alıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Eriş'in bu oyunculardan en az birinin takıma katılmasını yönetimden istediği öğrenilirken, transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına ise 15 Temmuz'da genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla başlayacak. Ege ekibi, 23 Temmuz'da Bolu kampına gidecek. Balıkesir ekibi 6 hazırlık maçı yapıp, 9 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazır olacak. Bal-Kes'te son olarak sözleşmesi sona eren sol bek Cuma Ali Üzüm, Ayvalıkgücü Belediyespor'la imzalamıştı. Asım Hamzaçebi ise mukavele uzatarak takımda kalmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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