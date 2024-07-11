İspanya’nın rakibi belli oldu! İngiliz anahtarı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final'inde İngiltere, geriye düştüğü maçta Hollanda'yı yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu: 1-2. İspanya ile İngiltere arasındaki final maçı pazar günü saat 22.00'de oynanacak. 7. dakikada rakibinden önce araya giren Simons uzaktan harika bir vuruş yaptı, top uzak kale direğinin oradan ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Kane'nin çektiği şut sırasında yapılan müdahale için VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 18'de topun başına geçen Kane, eşitliği sağladı: 1-1.

ÜST ÜSTE DİREKLER

23'te Bellingham'ın pasında topla buluşan Foden çaprazdan vurdu, savunma son anda çizgiden çıkardı. 30'da Hollanda atağında gelen ortaya Dumfries kafayı vurdu, top direkten döndü. 32'de Foden ceza sahası dışından şutunu çekti, top direkte patladı. 65'te kullanılan kornerde Simons ortasını açtı, van Dijk'in volesini kaleci Pickford çıkardı. 65'te Gakpo'nun ortasında Dumfries kafayı vurdu, top auta gitti. 79'da Foden'ın pasında Walker golü attı, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90'da Palmer'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Watkins, rakibini ekarte edip çaprazdan yaptığı vuruşla skoru belirledi: 1-2.

KRİTİK MAÇTA YENİ REKORLAR KIRILDI

HOLLANDA ile İngiltere arasında oynanan maç birçok rekora sahne oldu. Hollanda'da Simons ve Verbruggen, İngiltere de ise Bellingham ile Mainoo ilk 11'de başlarken, 21 yaş ve altı 4 oyuncunun olduğu ilk yarı final maçı oldu. Simons (21 yaş 80 gün), Hollanda formasıyla büyük turnuvalarda bir eleme maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Harry Kane ise iki rekor birden kırdı. Kane, Avrupa Şampiyonaları tarihinde eleme maçlarında en fazla gol atan oyuncu olurken, ayrıca İngiltere tarihinde Avrupa Şampiyonalarında Alan Shearer ile birlikte yedi gole ulaşarak en fazla gol atan oyuncu oldu.