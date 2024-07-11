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Haberler Spor Manisa BŞB devredildi

Manisa BŞB devredildi

Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Manisa ekibi hareketli. Belediyenin yeni sezonda bütçesini küçülteceğini açıklamasının ardından beklenen devir gerçekleşti ve yeşil-beyazlı kulüp tatilbudur.com'la anlaştı.

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB devredildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı hareketli. Ülkemizi ve Manisa'yı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti ve yeşilbeyazlılar tatilbudur.com'a devredildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezonda takımın bütçesini küçülteceğinin açıklanmasının ardından yeşil-beyazlı kulüp el değiştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye kulübünün devriyle ilgili protokolün imzalandığı bildirildi.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Devri gerçekleşen Manisa temsilcisi ve tatilbudur. com arasında yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Anlaşmaya göre kulübün yeni sahiplerinin ilk yıl belediye ile iş birliği içinde hareket edeceği, bir sonraki aşamada kulübün tamamen devredileceği ifade edildi. Protokolde ayrıca takımın maçlarını en az 5 yıl Manisa'da oynama koşulu yer aldı. Manisa temsilcisinin yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı gelen haberler arasında. Bu arada anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevde kalacağı belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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