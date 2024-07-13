Bodrum FK Fredy’nin peşinde

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Türkiye'nin devleri arasında kalıcı olmak için transfer hamlelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir'in talebi doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek için temasları sıklaştırdı. Bu doğrultuda yönetimin hedefi Eyüpspor'lu Fredy oldu. İstanbul ekibiyle geçen sezon Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Angolalı on numara için Muğlalı kurmaylar resmi girişimlere başladı. Fredy'nin kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi devam ederken, futbolcuyla el sıkışılması halinde Eyüp ile temaslar hızlanacak.

FREDY SICAK BAKIYOR

Portekiz'de Belenenses ekibinin altyapısında yetişen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredy; Angola'da Libolo ve Hollanda'da ise Excelsior formalarını terletti. 2019'da Antalyaspor'a transferiyle Türkiye'ye ilk kez ayak basan Fredy, Süper Lig tecrübesiyle Bodrum için öne çıkan futbolcu oldu. 34 yaşındaki on numara Süper Lig'de 135 maçta forma giyerken 20 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Transferde Eyüp'ün da tavrı belirleyici olacak.

'İLÇE STADI YÜZDE 75 BİTMİŞ DURUMDA'

Bodrum FK'da Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmalar hız kazanırken, Asbaşkan Selahattin Polat, "Çalışmamız UEFA'nın ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uygun şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Soyunma odaları, hakem odaları, basın tribünü ve protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı" diye konuştu.