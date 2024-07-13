Yunusemre’de cimnastik rüzgarı

Yunusemre Belediyespor'da çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 14 branşta açılan yaz spor okulu kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kurslara en çok ilgi gösterilen branşlardan biri de cimnastik. Yunusemre Belediyesi koordinesinde gerçekleşen cimnastik kursları ilçe genelinde 10 hanım lokali spor salonunda yapılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spora cimnastikle başlayan çocuklar eğlenerek ve öğrenerek yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Esnek, güçlü ve çevik nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Salonlarımız bu yaz cıvıl cıvıl oldu" dedi.