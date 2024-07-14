Denizlispor’da Emre gitti

Üçüncü Lig'e kadar paraşütsüz inen Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekipte, sezonun sonra ermesi ile birlikte ayrılıklar kervanına Emre Sağlık da katıldı. Başarılı sağbek geçen sezon 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un grubunda olan 24 Erzincanspor ile anlaştı. Sağlık, geçen sezon takımın iskeletinden ayrılan 7. isim oldu. Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan, Mehmet Eren Sıngın gibi geçen sezon takımın yükünü çeken önemli isimlerini bir bir kaybeden yeşil siyahlılarda Emre Sağlık'ın da vedası teknik heyeti üzdü. Denizlispor'da alacakları ödenmediği için boşa çıkan 27 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçen sezon 33 lig maçında görev alırken 2 gol kaydetmişti.