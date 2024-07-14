EURO 2024 Şampiyonu belli oldu: İspanya

Avrupa Şampiyonası'nı finalde İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya kazandı. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. 12'de sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Williams'ın önündeki topa Stones son anda müdahale etti. 45+1'de Rice'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe seken topa Foden gelişine vurdu ancak kaleci Simon topu direk dibinde kontrol etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İspanyollar ikinci yarıya gole başladı. 47'de Carvajal'ın ara pasında topla buluşan Yamal, arka direğe hareketlenen Williams'ı gördü. Yerden gelen pasa gelişine vuran genç oyuncu, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 64'te ceza sahası önünde iki rakibinden sıyrılan Bellingham'ın sol ayakla çektiği şut yandan auta gitti. 73'te Saka'nın yerden pasında Bellingham topu geriden gelen Palmer'ın önüne bıraktı. Palmer yerden sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 86'da Cucurella'nın yerden ortasında ön direğe hareketlenen Oyarzabal'ın dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1. 90'da Rice'ın kafa vuruşunu Olmo çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maçı 2-1 kazanan İspanya şampiyon oldu.47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Williams'ın pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Olmo'nun şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Williams'ın ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Bellingham'ın yay içinden sert şutunda top kalenin yanından oyun alanı dışına gitti.

66. dakikada Olmo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yamal'ın yerden uzak köşeye şutunda kaleci Pickford uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Saka, pasını altıpas önündeki Bellingham'a aktardı. Kaleye sırtı dönük olan bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Palmer'ın önüne bıraktı. Ceza yayının sağındaki Palmer, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yamal'ın karşı karşıya şutunda kaleci Pickford sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

86. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Cucurella'nın soldan altıpas gerisine gönderdiği topa kayarak dokunan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Rice'ın kafayla vurduğu topu kaleci Unai Simon çizgi üzerinde çıkardı. Altıpas gerisine yükselen topa bu kez Guehi kafa vuruşunu yaptı. Bu kez çizgi üzerindeki Olmo kafayla topun ağlara girmesine engel oldu. Dönen topta şansını Rice bir kez daha denedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.