Trabzonspor’da Salih parlıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da genç oyunculardan Salih Malkoçoğlu performansıyla göz dolduruyor. Szeged Csanad ile oynanan hazırlık maçını 2-1 kazanan bordo-mavili takımda oyuna sonradan dahil olan Salih Malkoçoğlu performansıyla dikkat çekti. Sağ bekte görev alan 19 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık. Aşağıdan çok futbolcunun yukarıya gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır" ifadelerini kullandı.

DENİS DRAGUŞ KAMPA KATILDI

Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından dün öğle saatlerinde Macaristan'a geldi. Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.