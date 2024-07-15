Uşaksporlu Oğulcan Ordu 1967’ye gitti

YENI sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Uşakspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı ekipte geçen sezon 2. Lig'de küme düşme sancısı yaşayan genç orta saha oyuncusu Oğulcan İnanç takımdan ayrıldı. Geçen sezon Uşakspor'la 31 müsabakaya çıkıp istikrarlı bir grafik ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Ordu oldu. Futbolcu Orduspor 1967 takımı ile resmi sözleşme imzaladı. Adana Demirspor altyapısından yetişen Oğulcan İnanç, daha önce Niğde Anadolu FK ekibinde de forma giydi. Aşigo yönetimi, orta alanda Oğulcan'ın yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.