Aslan’a Faslı bek

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Önceliğin sağ bek olduğu sarıkırmızılılar, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı. Sport Bild'de yer alan habere göre Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti. Bayern Münih de yeterli teklifin gelmesi halinde ayrılabileceğini Faslı yıldıza iletti.

BOSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Gelişmelerin ardından Galatasaray hemen devreye girdi. İlk temasların başladığı vurgulanırken Mazraoui'nin bonservisi için Bayern Münih'in ne kadar ücret belirlediğine dair bir detay verilmedi. Ancak Alman devinin kapıyı 10 milyon Euro civarında bir bedelle açtığı öne sürüldü. Aslan, bu transferde Mazraoui'nin Fas Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'i de kullanmak istiyor. Avrupa'dan teklifler alan başarılı futbolcunun, Ajax'ta da birlikte oynadığı Ziyech ile yeniden aynı takımda olmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

SON ADAY WENDEL

GALATASARAY'DA bugüne kadar çok sayıda yıldız ismin yazıldığı 8 numara transferinde son aday Rusya ekibi Zenit'in orta sahası Marcus Wendel oldu. Rusya'dan Sport Express'in haberine göre; Zenit ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek Wendel'e ilk teklifi Galatasaray yaptı. Haberin detayında, Galatasaray'ın Wendel ile ilgilendiği, bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Zenit tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Barcelona'nın da kısa süre önce Zenit ile temasa geçtiği ve Wendel'in şartlarını sorduğu ifade edildi. Zenit'in Wendel'i 20 milyon Euro civarında bir rakama satarak Torino'dan Ivan Ilic'i transfer etmeyi planladığı da vurgulandı.