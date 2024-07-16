Karşıyaka’da 13’üncü veda

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılık kervanına stoper Ömer Alper Tatlısu da eklendi. Geçtiğimiz sezon başında 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen Ömer Alper Tatlısu, yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik heyetin raporuyla kadrodan elendi. Karşıyaka formasıyla ligde 19, kupada 2 karşılışmaya çıkıp 1 gol kaydeden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 3'üncü Lig takımlarından Orduspor 1967 ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Daha önce Şeref, Mehmet, Haydar, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik ve Batuhan Kuru ile yollarını ayıran Karşıyaka, Alper'in de gidişiyle 13 futbolcuyla vedalaştı. Bu arada Karşıyaka yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı.