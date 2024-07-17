Petkim tam gaz

Bu sezon ülkemizi Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etmeye hazırlanan Aliağa Petkimspor, kadro planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda İzmir ekibi, uzun rotasyonuna değerli bir takviye yaptı. Petkim, 27 yaşındaki Kolombiyalı pivot Jaime Echenique'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ailemize hoş geldin Jaime Echenique. Geçtiğimiz sezon Promitheas Petras formasıyla 12.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalaması tutturan pivot Jaime Echenique, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi.

EN SON P.PATRAS FORMASI GİYDİ

Echenique, kariyerinde son olarak Promitheas Patras formasını giymişti. 2022 senesinde Washington Wizards'a imza atan ve NBA'de bir maçta süre bulan Kolombiyalı uzun, ardından Avrupa'da sırasıyla Rytas Vilnius ve Promitheas için ter döktü. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde toplam 25 maça çıkan Jaime Echenique, dikkat çeken bir performans sergilemişti.

SADECE BİR YERLİ OYUNCU ALDI

Aliağa ekibi böylelikle 5. transferini gerçekleştirmiş oldu. İzmir ekibi oyun kurucu pozisyonuna WE Baskets Oldenburg forması giyen DeWayne Russell, TOFAŞ'tan Mustafa Kurtuldum, NINERS Chemnitz takımından ABD'li Wesley Van Beck, Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi monte etti. 5. isim Kolombiyalı Echeniwque oldu. Petkim, Peyton Aldridge ve altyapıdan Meriç Kuntker'le yeniden anlaştı. Aliağa ekibi daha önce Yavuz Gültekin, gençler Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir, Kerem Durmaz'la sözleşme uzatmıştı.