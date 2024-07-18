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Haberler Spor Osuji Manisa'ya

Osuji Manisa'ya

Siyah-beyazlılar FC Koper forması giyen 28 yaşındaki sol kanat Bede Osuji’yi transfer etmek istiyor

HABER MERKEZİ
Osuji Manisa’ya

TRENDYOL 1. Lig ekibi Manisa FK'dan yeni bir transfer hamlesi gelmek üzere. Siyah-beyazlı ekip, son olarak FC Koper forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bede Osuji'ye kanca attı. Geçtiğimiz gün oyuncu ile masaya oturan kurmaylar, deneyimli kanat oyuncusu ile büyük ölçüde anlaştı. Şu an boşta olan oyuncu ile birçok kulübün görüştüğü ancak Osuji'nin Manisa'yı tercih ettiği ifade edildi. Son 3 sezondur Sloven ekibinde forma giyen tecrübeli isim çıktığı 91 karşılaşmada attığı 21 gol ile yıldızlaşmıştı. Resmi olarak imzaların önümüzdeki hafta atılacağı ifade edilirken, oyuncunun hafta sonu Manisa'ya geleceği kaydedildi. Profesyonel kariyeri boyunca FC Koper'in yanı sıra Gorica, Tolmin, H. Ra'anana formalarını da terleten kanat oyuncusu, oynadığı takımlarda oldukça dikkat çekici işlere imza attı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

SOL kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgelerinde de oynayabilen Osuji'nin çok yönlü bir oyuncu olması onu transferde bir adım öne çıkartıyor. Yaklaşık 300 bin Euro piyasa değeri bulunan oyuncu ile Manisa temsilcisinin 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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