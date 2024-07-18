Somaspor yoğun mesaide

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor yeni sezon çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yeni sezon için ilk hamlesini teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün yerine Erman Güraçar'ı takımın başına geçirerek yapan, dış transferde Aykut Çolakoğlu, Kadir Karış, Caner Cengiz ve Okan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda kamp programı belli oldu. Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Somaspor, 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak lig öncesi hazırlıklarına 10 Temmuz'da kendi tesislerinde başladı. Manisa temsilcisi, 21 günlük ilk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için 31 Temmuz'da Kocaeli Kartepe'ye gidecek. Yoğun antrenman temposunun yanında eksikliklerini gidermeye çalışan siyah-beyazlılar, Soma ayağında bir, Kocaeli Kartepe kampında ise dört hazırlık maçı oynayacak.