Adem çok iddialı

DÜNYA şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili iddialı konuştu. Asil, "Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi. Asil, "Küçük yaşlardan bu yana hep olimpiyatlarda altın madalyayı düşlüyordum. Tokyo Olimpiyatları'nda yaklaştım ama olmadı. Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Çok çalıştım. Ne yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğu Türkiye için büyük bir gurur olacak.Artık Türk olduğum için ülkemi ve ailemi, herkesi gururlandırmak istiyorum" dedi.