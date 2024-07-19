Aliağa FK’dan kanat hamlesi geldi

TFF 3. Lig'de mücadele ettiği ilk senesinde Play-Off oynama başarısı gösteren Aliağa FK, bu sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı İzmir temsilcisinin, kanat transferine yoğunlaştığı ve geçen sezon Beyoğlu Yeniçarşı forması ile 33 maçta 10 gol 10 asistle oynayan Berk Ali Nizam ile anlaştığı öğrenildi. Öte yandan, İzmir ekibi yeni genç yeteneklerini arıyor. Geçtiğimiz günlerde 2011-2012 doğumlu aktif lisanslı futbolcuları Değirmendere'deki tesislerinde ağırlayan Aliağa, 23-24 Temmuz'da da 2006 ve 2007 doğumlu Akademi ligi seviyesinde oynayacak aktif lisanslı futbolcuları konuk edecek.