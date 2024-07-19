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Haberler Spor Fredy tamam

Fredy tamam

Yeşil-beyazlılar, listesindeki Fredy ile büyük oranda anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, Eyüpspor'la sözleşmesi devam eden Angolalı orta saha oyuncusu ile el sıkıştı. İlçeye davet edilen başarılı oyuncuyla son görüşme yapılarak ufak pürüzler giderilmeye çalışılacak.

LEVENT ARIÖZ
Fredy tamam

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olan Bodrum FK'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in orta alana mutlak takviye istemesi üzerine temaslarını sıklaştıran yönetim, daha önce gündemine aldığı, Eyüpspor'dan Fredy ile mutlu sona yaklaştı. Yeşil-beyazlılar, İstanbul ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan Angolalı tecrübeli futbolcunun kulübüyle büyük oranda anlaştı. 34 yaşındaki Fredy ile de görüşmeleri önemli bir noktaya getiren kurmaylar başarılı futbolcuyu ilçeye davet etti.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Angolalı futbolcuyla önümüzdeki günlerde Bodrum'da bir araya gelecek olan yeşil-beyazlı yönetim, ufak maddi pürüzleri giderip oyuncuya resmi imza attırmayı planlıyor. Geçen sezona Antalyaspor'da başlayan ardından Eyüpspor'a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı. Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı'nın formasını terletti. Futbolcu kariyerinde Belenenses, Libolo, Excelsior, SAD formalarını da terletti.

SİPAHİOĞLU TAKIM KAMPINA KATILDI

BODRUM FK'nın önceki gün anlaşma sağladığı Murat Sipahioğlu kampa katıldı. Muğla temsilcisinin 3. Lig'de mücadele eden Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nden renklerine bağladığı 22 yaşındaki genç stoper, Topuk Yaylası'na giderek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Bodrum FK yönetiminin, dış transferde listedeki isimlerle birer birer anlaşarak en kısa sürede futbolcuları kampa yetiştireceği öğrenildi.

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