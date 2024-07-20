Aliağa gelecek haftayı bekliyor

TFF 3. Lig'de bu sene mutlak şampiyonluk isteyen Aliağa FK, transfer bombalarını patlatmak için önümüzdeki haftayı bekliyor. Geçen sezonu namağlup olarak tamamlayan ancak Play-Off'larda hazin bir şekilde mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan sarı-siyahlı ekip, bu sene hata yapmak istemiyor. Elindeki mevcut kadroyu koruyarak eksik bölgelere takviye yapmak isteyen kurmaylar, birçok oyuncu ile temas halinde. Önümüzdeki hafta transferlere resmi olarak imza attıracak İzmir temsilcisi, duyuruları hafta içi yapacak. Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, çok hassas bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu sene hataya yer yok. Eksik bölgeleri doldurarak şampiyon adayı bir kadro kuracağız" şeklinde konuştu.