Sökespor’da Okutan dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Sökespor'un yeni başkanı 1990'lı yılların sonunda Söke Belediyespor'da futbol oynayan Uğur Okutan oldu. Önceki gün olağan kongresini gerçekleştiren kırmızı-lacivertlilerde göreve başlayan Okutan, Sökespor'da yönetimi önümüzdeki günlerde oluşturacağını belirtti. Okutan, "Biz yönetim olarak 3.5 milyon TL'lik bir bütçe ile Sökespor yönetimine talibiz. Daha çok Sökeli futbolculardan kurulu bir takım kurmayı düşünüyoruz. Bu bütçelerle şampiyonluk kovalayacak bir kadro kuramayacağımızın bilincindeyiz. Ancak biz Sökespor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.