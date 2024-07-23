İzmir’in gözü Paris’te

CİMNASTİKTE İzmir'de yetişen sporcuların elde ettiği uluslararası derecelerle başarı çıtasını her yıl yükselten Türkiye, ilk kez takım halinde dünyanın en büyük spor organizasyonunda madalya arayacak. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Ağustos'a kadar devam edecek olimpiyatlarda İzmirli Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan ekibimiz yine tarihi bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

İLKLERİ BAŞARAN EKİP

İlk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Göksu Üçtaş Şanlı'yla temsil edilen ülkemizde İzmirli Ferhat Arıcan hem Brezilya'daki Rio 2016 Olimpiyatları'na katılıp cumhuriyet tarihinde bu başarıya ulaşan ilk erkek cimnastikçi oldu, hem de Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı. Tokyo'da Türkiye'yi Ferhat Arıcan'ın yanı sıra yine İzmir'den çıkan Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız İbrahim Çolak ile Adem Asil, dünya ikincisi Ahmet Önder ve kadınlarda Nazlı Savranbaşı temsil etmişti.