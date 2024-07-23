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Sonu madalya olsun

Paris’teki olimpiyatlarda Türkiye’yi boksta 8 sporcu temsil edecek. 2021'de Tokyo'da altın alan Busenaz Sürmeneli ile ilk madalya kazanan kadın boksörümüz olan Buse Naz Çakıroğlu'nun aralarında bulunduğu sporcularımız bu turnuvada da yine çok iddialı.

HABER MERKEZİ
Sonu madalya olsun

2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer mücadele edecek. Türkiye, bu branşta daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.

İLK ALTIN TOKYO'DA

Türkiye'nin olimpiyatlarda boksta kazandığı ilk altın madalyayı 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli elde etti. Sürmeneli'den önce finalde boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu ise kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye boks branşında olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın boksör oldu. Her iki sporcu da yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.

248 SPORCU VAR

North Paris Arena'da elemelerin yapılacağı boks müsabakalarında finaller Rolland Garros'ta gerçekleştirilecek. Elemeler 27 Temmuz-4 Ağustos arasında, final aşamaları ise 6-10 Ağustos arasında. Toplam 14 farklı kiloda madalyanın dağıtılacağı boksta toplam 248 sporcu yarışacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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