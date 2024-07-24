  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bornova 1877’den ilk hamle

Bornova 1877’den ilk hamle

İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor’dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan’ı renklerine bağladığını açıkladı

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’den ilk hamle

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden ve geçen sezon Play-Off oynama başarısı göstererek alkış toplayan Bornova 1877 ilk hamlesini yaptı. İzmir temsilcisi dış transferde ilk imzayı Mustafa Çalışkan'a attırdı. Yeşilbeyazlılar 23 yaşındaki sol ve sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Mustafa, Karşıyaka, Bergama Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor formaları giydi. Bornova 1877 Spor Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Bornova 1877 geçtiğimiz sezon Play-Off'a kalarak önemli bir başarı sergiledi. Bu sezon da elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECEK

Dümene genç çalıştırıcı Sercan Yıldırım'ı geçiren, kadroda yer alan Emre Akbulut ile yolları ayıran İzmir temsilcisinde transferin ve ayrılıkların süreceği ifade edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA