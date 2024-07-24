Bornova 1877’den ilk hamle

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden ve geçen sezon Play-Off oynama başarısı göstererek alkış toplayan Bornova 1877 ilk hamlesini yaptı. İzmir temsilcisi dış transferde ilk imzayı Mustafa Çalışkan'a attırdı. Yeşilbeyazlılar 23 yaşındaki sol ve sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Mustafa, Karşıyaka, Bergama Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor formaları giydi. Bornova 1877 Spor Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Bornova 1877 geçtiğimiz sezon Play-Off'a kalarak önemli bir başarı sergiledi. Bu sezon da elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECEK

Dümene genç çalıştırıcı Sercan Yıldırım'ı geçiren, kadroda yer alan Emre Akbulut ile yolları ayıran İzmir temsilcisinde transferin ve ayrılıkların süreceği ifade edildi.