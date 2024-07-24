Galatasaray’dan Torreira yanına sürpriz hamle!

eni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer nokta atışları yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk yönetiminde adımlarını atan yönetim, tecrübeli hocanın istediği oyuncular için harekete geçti. Fichajes'ın haberine göre Galatasaray, İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusunun bir kez daha peşine.

TORREIRA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK

Galatasaray yönetimi, Johnny Cardoso için kulübü Real Betis ile temasa geçti. Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, Torreira'nın alternatifi olarak düşünülüyor.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ocak 2024'te 6 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Internacional'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki günlerde teklif yapacağı iddia edildi.