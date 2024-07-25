Bodrum gaza bastı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Geride kalan süreçte kadrosunu orta saha oyuncularıyla güçlendiren Muğla temsilcisi, Altay'dan Enes Öğrüce, Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya, Sakaryaspor'dan Zdravko Dimitrov ve Eyüpspor'dan Angolalı Fredy Ribeiro ile bu bölge için transferi noktaladı. Birinci bölge için ise önceki gün Metz'de forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle ile 2 yıllık anlaşmaya varan yeşilbeyazlılar, hücum bölgesine yapılacak transferlere yoğunlaşmaya başlarken yeni bir hamle için kolları sıvadı.

Yeşil-beyazlı ekibin, Bundesliga 2 ekiplerinden FC Magdeburg forması giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Atik'e kanca attığı öğrenildi. Sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren oyuncuyu kiralama formülü ile takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, Atik ile temasa geçecek. Yönetim, olumlu dönüş gelirse Alman ekibinin kapısını çalacak.

ROTA ALMANYA'YA DÖNDÜ

Deneyimli oyuncu geçen sezon 36 karşılaşmada 5 gol, 10 asist ile oldukça dikkat çekici bir performans sergilemişti. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in bir süredir takibinde olan Atik'in yan mevki olarak on numara ve santrafor oynaması onu transferde bir adım öne çıkartıyor. Mannheim altyapısında futbola başlayan Atik, Hoffenheim 2'de profesyonel oldu ve A takıma kadar yükseldi. Magdeburg'un yanı sıra Sturm Graz'da da oynayan Atik, 1.FC Kaiserslautern, Darmstadt ve Dresden formalarını da terletti.

İLÇE STADI'NDA SONA GELİNDİ

BODRUM FK, stadını yeni sezona hazırlıyor. Şampiyonluğun ardından ilk iş olarak TFF yetkilileri ile görüşerek Bodrum İlçe Stadı'nı Süper Lig standartlarına uygun hale getirmek için kolları sıvayan yeşil-beyazlılar büyük yol kat etti. Kale arkası tribünler ile kale arasındaki mesafeyi genişleten Bodrum FK kurmayları, stadın ışıklandırmasını da büyük ölçüde tamamladı. Ligin başlamasına sayılı günler kala maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynamaya kararlı olan yönetim, kombine satışlarını da başlattı. Önümüzdeki hafta TFF'den bir heyetin stadı incelemek için Bodrum'a geleceği öğrenilirken, bir aksilik olmazsa Muğla ekibi maçlarını Bodrum'da oynayacak.