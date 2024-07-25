Judo’da hasret bitecek

FRANSA'NIN evsahipliğinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na birçok branşta çıkarma yapacak olan Türkiye judodaki madalya hasretine de son vermek istiyor. En son Sidney 2000 Olimpiyatları'nda Hüseyin Özkan, kazandığı altın madalyayla Avustralya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı başardı. Milli judocular, 24 yıl aradan sonra Paris 2024'te tekrar kürsüye çıkabilmek için mücadele verecek. Cham de Mars Arena'da yapılacak judo müsabakaları 27 Temmuz'da başlayıp, 3 Ağustos'ta tamamlanacak.

EN GENCI IBRAHIM

Türkiye'yi judo branşında temsil edecek 8 sporcudan 5'i ilk kez olimpiyatlarda boy gösterecek. Kadınlar 78 kiloda Kayra Özdemir, 3. kez, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile erkekler 90 kiloda mücadele eden Mihael Zgank ikinci kez bu heyecanı yaşayacak. Bu branşta Türkiye kafilesindeki en genç sporcu, 18 yaşındaki İbrahim Tataroğlu. Genç sporcunun babası Selim Tataroğlu da judo branşında Sidney 2000 ve Atina 2004 Olimpiyatları'nda tatamiye çıktı. İbrahim Tataroğlu, Tuğçe Beder, Fidan Ögel, Salih Yıldız ve Muhammed Demirel ka

TÜRKİYE SADECE İKİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

TÜRKIYE judoda daha önce 2 kez madalya kürsüsüne çıktı. 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya alan Hüseyin Özkan'ın dışında bu branşta Türkiye'nin kazandığı ilk madalya kadınlar kategorisinde geldi. Barcelona 1992 Olimpiyatları'nda tatamiye çıkan Hülya Şenyurt, organizasyonda bronz madalya kazanmayı başardı.