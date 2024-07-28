Buca tecrübeye sarıldı

Yaz transfer döneminin en sessiz kulüplerden biri olan 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'de hareketlilik başlıyor. Isparta kampında takımın başında yer alan Sportif Direktör Nihat Yılmaz iç transferle ilgili bilgi verdi. Yılmaz, kadroyu sil baştan değiştirmeyeceklerini, sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncuların takımda kalacağını ifade etti. Yılmaz, "Kaleci Korcan, stoper Sadi ve hücum oyuncusu Erhan Çelenk'in sözleşmesi bitti ve ayrıldılar. Ömer Şişmanoğlu kiralıktı ve kendi takımına geri döndü. Diğer tüm tecrübeli oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Bu isimlerle devam edeceğiz. Dinamik genç oyuncular ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan yarışmacı bir takım yaratacağız" dedi.

ARDA USLUOĞLU İLE DEVAM

Yılmaz takımda Yasin Öztekin, Çağrı Ortakaya, kaleci Bayram, Doğan Can başta olmak üzere kontratları süren isimlerin kalacağını müjdelerken transferin gözdesi Arda Usluoğlu'nun da kalacağını açıkladı. Nihat Yılmaz, "Süper Lig'den 6 takımdan teklif geldi. Ancak hiçbiri Arda için istekli olmadı. Onun oynamayacağı bir takıma gitmesini istemiyoruz. O yüzden teklifleri askıya aldık" cümlelerini kullandı.