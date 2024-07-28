Nazilli’nin İlçe Stadı devredildi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi. Nazilli Belediyesi'nin İlçe Stadı için kira sözleşmesi süresi sona erdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Nazilli'ye gelerek Nazilli Belediyesi'nden müdürlüğe devir teslim işlemlerini gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce Nazilli ilçe stadının bakımı için 2 personelin görevlendirileceği öğrenildi. Zemin, tribünler, soyunma odaları gibi İlçe Stadı'ndaki her türlü işlem ve organizasyon, yeni dönemde Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sorumluluğunda olacak.

BERGAMA SPORTİF'İN YENİ EVİ BORNOVA

Yıllarca Bergama Belediyespor olarak liglerde mücadele edip 2 yıl önce şirketleşmeye giden TFF 3'. Lig ekibi Bergama Sportif, yeni sezonda maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak. Yönetimini iş insanı Ahmet Çoruhlu'nun devralması sonrası geçen yıl da ilçeden İzmir merkeze taşınacağı iddiaları çıkan kırmızı-lacivertli kulüp, Bergama'da stadın yıkılması sonrası Bornova'ya dümen kırdı. Bergama Sportif Faaliyetler AŞ yönetimi, yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na maçlarını oynamak için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı talep etti. TFF'nin de resmi sitesinde de Bergama ekibinin maçlarını oynayacağı yer olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı gösterildi.

MANİSA FK'DA DURSUN GİTTİ

Son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'dan hücum oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna katan TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'da ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki sağ beki Abdülkadir Dursun, 3. Lig'e yeni yükselen Bursa ekibi 1923 Mustafakemalpaşaspor ile anlaştı. 19 yaşındaki savunmacı, düzenlenen törenle yeni takımına 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlıların son transferi Fofana da takımın kampına katıldı. Öte yandan Manisa Futbol Kulübü Akademi Direktörü Akif Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Double Pass işbirliği ile düzenlenen Akademi Direktörleri Eğitimi'ne katıldı.

FETHİYESPOR İMZA ŞOV YAPTI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona hazırlanan Fethiyespor, transferlerini toplu olarak açıkladı. Muğla temsilcisi toplam 10 dış, 5 iç transferini duyurdu. Lacivert- beyazlı ekibin Turgutluspor'dan sağ bek Okan Erdik, gurbetçi orta saha Samed Hakan Kılıç, yine İsveçre'de yetişen Kayrahan Yılmaz, Fransa'dan Leo Can Şahin ve İbrahim Yüksel'i kadrosuna kattığı açıklandı. Pendispor'dan Efe Sayhan, Samsunspor'dan Berhan Deniz, Çaykur Rizespor'dan Aziz Aksoy, Alanyaspor'dan Emre Bekir ile Çağan Kayra Erciyas'ın kiralık olarak Fethiyespor'da forma giyeceği belirtildi. Fethiye ekibi iç transferde ise kaptan Serdar Ümit Deniz'in yanı sıra Cihan Kazan, Burak Özduman, Halil Kaşlı ve Şahan Akyüz'le sözleşme yeniledi.